تشكيل يونايتد – لوكاكو أساسي وراشفورد احتياطي ضد فولام

ويواجه يونايتد مضيفه فولام ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت.

ويتواجد ماركوس راشفورد هداف الفريق على مقاعد البدلاء وكذلك أليكسيس سانشيز وجيسي لينجارد.

ويلعب في خط الوسط الثلاثي بول بوجبا ونيمانيا ماتيتش وأندير هيريرا.

ويشارك الثنائي خوان ماتا وأنطوني مارسيال في مركز الجناحين الهجوميين.

وجاء تشكيل الشياطين الحمر كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: ديوجو دالوت – كريس سمولينج – فيل جونز – لوك شاو

الوسط: هيريرا – ماتيتش – بوجبا

الهجوم: ماتا – لوكاكو – مارسيال

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