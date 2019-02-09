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حقيقة منع التظاهر في مدينة بنغازي

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري اليوم السبت بأنه لا صحة للأنباء المتداولة حول صدور قرار بمنع إقامة وقفة بمدينة بنغازي تحت شعار “بنغازي تحررت و تنتخب”.

رئاسة الأركان العامة أوضحت في بيان لها  أن التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي هو حق مكفول بموجب الدستور الليبي وبما لا يتعارض أو يخالف الأمن العام والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة ، معتبرةً بأن ما تقوم به ما وصفتها بـ” قنوات الإرهاب الممولة من الخارج ” الغرض منه هو التحريض علي القوات المسلحة عن طريق بث الأكاذيب والأخبار المغلوطة .

إلى توخي الحذر من مثل هذه القنوات المحرضة.  ودعت رئاسة الأركان العامة كافة المواطنين

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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