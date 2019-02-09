استمرار احتجاجات متظاهري السترات الصفراء في باريس للسبت الثالث عشر

استمرت للسبت الثالث عشر على التوالي، اليوم احتجاجات أصحاب "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس.

ونقلت صحيفة "لو فيجارو" اليوم، عن بيان لمقر شرطة باريس، قوله إنه في منتصف النهار تم اعتقال ما لا يقل 12 شخصا من أصحاب "السترات صفراء"، وتجمع المتظاهرون أمام قوس النصر في جادة الشانزليزيه، وتوجه محتجون صوب مبنى الجمعية الوطنية (مجلس النواب) ولكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تراجعهم، كانت حركة السترات الصفراء قد اندلعت للمطالبة بإلغاء ضريبة على الوقود ولكنها تطورت بالمطالبة بإصلاح الأوضاع الاقتصادية المتردية وبإقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

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