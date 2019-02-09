مقتل 3 دواعش وشرطي عراقي في هجوم غرب كركوك

أعلن مصدر أمني عراقي اليوم مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي وشرطي في هجوم على موقع أمني شمال غرب كركوك 250 كم شمال بغداد. وقال المصدر إن عناصر داعش هاجموا موقعا لقوات الشرطة الاتحادیة قرب قریة (قره درة) التابعة لقضاء دبس35 كلم شمال غرب كركوك ما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر داعش وشرطي وإصابة شرطيين بجروح.

وفي سياق آخر، قال المصدر إنه وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت الشرطة الاتحادية من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور 45 كلم غرب كركوك احتوى على عتاد وألغام ومواد غذائية وملابس مختلفة كان داعش ينوي استخدامها ضد القوات الأمنية والمواطنين.



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