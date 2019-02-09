رسميا.. بوتفليقة يترشح لفترة رئاسية خامسة بالجزائر

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، رسميا اليوم، ترشيح عبدالعزيز بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في 18 إبريل المقبل.

وقال معاذ بوشارب، رئيس البرلمان الجزائري، منسق هيئة تسيير حزب جبهة التحرير الوطني: "نحن اليوم نعلن رسميا بوتفليقة مرشحا لرئاسيات 2019 عن حزب جبهة التحرير الوطني".

وأضاف بو شارب، خلال كلمة ألقاها في افتتاح تجمع أربع تشكيلات سياسية، موالية للسلطة بالقاعة البيضاوية بالعاصمة اليوم، إن الجزائر تعيش اليوم "استقرارا أمنيا بفضل حكمة بوتفليقة".

وأضاف، أن الجيش الجزائري، زاد قوة، بعد اعتلاء بوتفليقة لرئاسة البلاد، معتبرا أن "العهدة" الخامسة ستضمن "تكريس المكانة التي وصلت إليها الجزائر اليوم وسط دول العالم في ظل الاستقرار الأمني الذي تعيشه الدولة".

وعقدت أربعة أحزاب جزائرية موالية للسلطة اليوم، اجتماعا لمطالبة بوتفليقة بالترشح في الانتخابات.

وانطلق الاجتماع بحضور شخصيات سياسية بارزة منهم الوزير الأول الأسبق عبدالمالك سلال، الذي قاد الحملة الانتخابية لبوتفليقة في الانتخابات الرئاسية السابقة.

وشهد الاجتماع عرض فيلم وثائقي، يبرز إنجازات بوتفليقة في الجزائر منذ توليه منصب وزير الشباب والرياضة ووزير الخارجية ثم اعتلاء السلطة في بلاده منذ 20 عاما، وحضر الاجتماع أكثر من 15 ألف مؤيد للرئيس الحالي، لإبداء دعمهم لبوتفليقة.

ولم يكن بوتفليقة يترشح في العهدات السابقة باسم حزب جبهة التحرير الوطني رغم أنه حزبه، ولكن كان يخوض الانتخابات بشكل حر (مستقل)، وتم اليوم ترشيحه باسم الحزب، ويكون بذلك رسميا اليوم مرشحا لعهدة خامسة دون الحاجة إلى خروجه هو بنفسه وإعلان ترشحه.

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