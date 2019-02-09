بالفيديو – الصحوة مستمرة.. ريال مدريد يهزم أتليتكو ويخطف منه الوصافة

وواصل ريال مدريد صحوته بتحقيق 5 انتصارات متتالية في الليجا، والتعادل الإيجابي 1-1 مع برشلونة في كامب نو في ذهاب نصف نهائي الكأس.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثاني بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر، ومتفوقا على أتليتكو الذي تراجع للمركز الثالث بفارق نقطة.

وسجل ثلاثية ريال مدريد كاسيميرو في الدقيقة 16، وسيرخيو راموس في الدقيقة 42 “من ركلة جزاء”، وجاريث بيل في الدقيقة 74.

فيما سجل أنطوان جريزمان هدف أتليتكو في الدقيقة 25.

وحقق ريال مدريد فوزه الأول على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتليتكو مدريد، بعدما تعادل معه سلبيا في المواجهة الأولى التي جمعت الفريقين عليه الموسم الماضي.

فيما فشل أتليتكو في تحقيق الفوز بالدربي على ملعبه الجديد.

شهدت المباراة مشاركة تيبو كورتوا حارس ريال مدريد ضد فريقه القديم، وشارك ألفارو موراتا أيضا مع أتليتكو ضد فريقه القديم.

بدأ ريال مدريد خطيرا منذ البداية، ولم ينتظر طويلا حتى اقتنص كاسيميرو له التقدم من مقصية جميلة بعد صناعة من راموس بالرأس.

لكن أتليتكو رد بهدف التعادل من هجمة مرتدة بعدما خطف أنخيل كوريا الكرة من فينسيوس جونيور ومررها لجريزمان الذي أودعها الشباك بين قدمي كورتوا.

ورغم مطالبات لاعبي ريال مدريد باحتساب الكرة خطأ لصالح فينسيوس، إلا أن الـVAR أكد صحة الهدف ليتعادل أتليتكو.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فينسيوس بعد خطأ من خوسيه خيمينيز.

وأيضا رغم مطالبات لاعبي أتليتكو باحتساب الخطأ من خارج منطقة الجزاء، إلا أن الـVAR أكد صحة احتساب ركلة الجزاء.

ونجح راموس في تنفيذ ركلة الجزاء ليقتنص التقدم مرة أخرى لريال مدريد وينهي الشوط الأول لصالحه.

مع بداية الشوط الثاني، سجل ألفارو موراتا هدفا لأتليتكو في شباك فريقه السابق إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد اللجوء لـVAR.

ثم أنقذ كورتوا مرمى ريال مدريد من هدف بعد تسديدة قوية من خيمينيز.

وبعد مشاركته كبديل بدقائق، نجح بيل الذي نزل بدلا من فينسيوس في تسجيل الهدف الثالث لريال مدريد ويقتل المباراة.

واستقبل بيل تمريرة رائعة من لوكا مودريتش، وأودعها الشباك ببراعة.

وبعد الهدف الثالث، خرج توماس بارتي مطرودا من الملعب بعد تدخل عنيف على توني كروس لتصبح مهمة أتليتكو في العودة أصعب.

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