الفريق علي كنه يكشف من قام بقصف المهبط بحقل الفيل

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد آمر المنطقة العسكرية سبها التابعة للمجلس الرئاسي الفريق علي كنه أن « طائرة ميغ 23 هي من قامت بقصف المهبط بحقل الفيل»، مشيراً إلى أنه بـ«رعاية من الله وقعت الصورايخ خارج المهبط وعلى مسافة من الطائرة».

وقال الفريق علي كنه لقناة «ليبيا الأحرار» ليل السبت إنه كان «من المؤسف أن يحدث اليوم شئ غريب غير إنساني وغير أخلاقي أن يتم قصف طائرة أتت من طرابلس لنقل الجرحى وكنا على متنها».

وأضاف: «عند هبوطنا منها جاء الدكتور بصحبة المرضى وصعدو إلى الطائرة في تلك اللحظة تعرض المهبط للقصف وربما حاولت قصف الطائرة ولكن قدرة الله نجت هؤلاء الناس».

وتساءل الفريق علي كنه «هل هذه الحرب على الإرهاب؟ هل هكذا يتم تحريرالجنوب؟ هل هذا هو الهدف من قدوم القوات المسلحة إلى سبها لتأمينها».

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