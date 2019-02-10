شكوى رسمية ضد القيادة العامة إلى مجلس الأمن

ايوان ليبيا – وكالات :

قدم مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة السفير المهدي المجربي شكوى رسمية من حكومة الوفاق الوطني ضد «القيادة العامة بالمنطقة الشرقية» إلى مجلس الأمن.

وقال السفير المهدي المجربي في رسالة إلى مجلس الأمن ليل السبت إن «طائرة حربية تابعة للقيادة العامة بالمنطقة الشرقية قامت قامت بغارة جوية على أحد المهابط بحقل الفيل النفطي في الوقت الذي كانت فيه طائرة مدنية تابعة للخطوط الليبية تحمل عدد من الجرحى للعلاج في طرابلس».

ونقل المجربي طلب حكومة الوفاق إلى مجلس الأمن بـ«اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مثل هذه الأعمال وبشكل فوري وألزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ جميع بقرارات مجلس الأمن ووقف أي هجوم يعرض مؤسسات الدولة للخطر».

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قال إن «القصف الصاروخي أصاب مدرج المطار والبنية التحتية لحقل الفيل الذي يعد أحد حقول النفط الرئيسية في جنوب غرب البلاد، وأحد مصادر رزق الليبيين».

واعتبر المجلس الرئاسي أن «هذا الاعتداء عمل إرهابي، لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية وتعتبره جريمة ضد الإنسانية»، مؤكدًا أنه «اتخذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا العبث المدمر، وأصدر توجيهاته لوزارة الخارجية بعرض هذا التجاوز الخطير، الذي يستهدف حياة المدنيين على مجلس الأمن الدولي».

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا