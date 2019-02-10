زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب شرقي كوريا الجنوبية

قال مسئولون في إدارة الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية إن زلزالا بلغت قوته 1ر4 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة مدينة بوهانج بجنوب شرق البلاد اليوم الأحد، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.

ووقع الزلزال الساعة 12:53 ظهر اليوم بالتوقيت المحلي (03:53 بتوقيت جرينتش)، في المياه على بعد 50 كيلومترا شمال شرق المدينة، وعلى عمق 21 كيلومترا ، بحسب ما ذكره مسئولون في الإدارة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية أعلنت في وقت سابق أن قوة الزلزال بلغت أربع درجات، لكنها عدلت ذلك لاحقاً.

وقال مسئول بالإدارة إن المنطقة معرضة للزلازل لكن قوة الزلزال أكبر من المعتاد، موضحا أنهم يحاولون التحقق مما إذا كانت هناك أي أضرار ، لكنه أشار إلى أنه لم ترد أي تقارير عن أضرار حتى الآن، حيث إن الموقع يقع على بعد حوالي 50 كيلومترا قبالة الساحل.

وأضاف أنه ليس من المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) لأن قوته أقل من ست درجات. وتابع أنه لا يعتقد أن هذا الزلزال مرتبط بالزلزال الذي وقع في عام 2017 في بوهانج، وذلك في إشارة الى سلسلة من الزلازل القوية والتي وصلت إلى 4ر5 درجة وتسببت في تدمير أكثر من ألفي منزل ومبنى بالمدينة، كما خلفت عشرات الجرحى وأكثر من ألف نازح.

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