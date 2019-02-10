تعرف على كتائب أوباري التي أعلنت انضمامها للقوات المسلحة‎

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن قادة 10 كتائب عسكرية نظامية متمركزة في أوباري وحقل الشرارة انضمامها للقوات المسلحة في عملية تطهير الجنوب من العصابات الإجرامية والإرهاب.

وجاء ذلك في بيان صادر آمري تلك الكتائب قالوا فيه إنهم يباركون ويؤيدون عملية تحرير الجنوب التي أطلقها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، وأنهم على استعداد تام لتنفيذ الواجب المنوط بهم.

وأعلن قادة الكتائب رفضهم واستنكارهم لمحاولات وقف تقدم الجيش في المنطقة الجنوبية والاعتداء على القوة المحايدة المكونة من قبيلة الحساونة التي قالوا إن لها فضل على مكونات مدينة أوباري الاجتماعية.

وطالبت الكتائب العسكرية حكومة الوفاق بعدم السماح لأي قوات بالقدوم إلى المنطقة الجنوبية، ودعتها للوقوف مع الجيش لتوفير الأأمن والامان للمواطنين وتقديم الخدمات وتنمية المنطقة الجنوبية.

يذكر أن الكتائب الموقعة على البيان والمتمركزة في أوباري هي، 124 مشاة بإمرة العميد الريفي كنه حمدن، و175 مشاة بإمرة العقيد الوافي أوساد شلوغ، و146 مشاة بإمرة العقيد محمد الأمين مكال، و173 مشاة بقيادة المقدم اغلس محمد أحمد ابلل، و193 مشاة بإمرة المقدم يونس ابراهيم امحمد، و163 بإمرة المقدم زيدان أحمد محمد، و159 مشاة بإمرة المقدم ابراهيم أحمد سيدي بكاي.

كما وقعت على البيان ثلاث كتائب، بمتمركزة في حقل الشرارة وهي، 42 مشاة بإمرة العقيد علي محمد صالح الحسيني، و191 مشاة بإمرة العقيد عمر عبدالله القاضي، و30 مشاة بإمرة المقدم الهاشمي رمضان المغيربي.

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