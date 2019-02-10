التجمع الوطنى الليبى يعلن تأييده لعمليات الجيش بالجنوب و يشكر اهالى فزان

ايوان ليبيا – وكالات :

أصدر التجمع الوطني الليبي السبت بياناً بشأن العمليات العسكرية الذي تنفذها القوات المسلحة في الجنوب تحت إسم ” جيش واحد لوطن واحد”.

البيان أكد التجمع من خلاله متابعته باهتمام تحركات القوات المسلحة الليبية والعمليات العسكرية التي تقوم بها لدحر المليشيات المسلحة التي كانت تسيطر على عدد من مناطق الجنوب.

ووجه التجمع الوطني التحية لأبناء الوطن المنخرطين في المؤسسة العسكرية من ضباط وضباط صف وجنود ، مبيناً بأنهم يقدمون أرواحهم الغالية دفاعاً عن الوطن وصوناً لحرمته وتأكيداً على سيادته لأنهم حماة الوطن وفدائيوه وهم الذين يشكلون فسيفساء الوطن ويجسدون وحدة شعبه بحسب نص البيان.

وتابع التجمع في بيانه :” وفي هذا نؤكد ان الصورة الرائعة التي تجسدت بالتحام أبناء الوطن من كل مدنه وقراه تلبية لنداء الدفاع عنه هو ما كنا ندعوا اليه دائماً وأبدا”.

وأعرب البيان في الختام عن إعتزاز التجمع باهالي مدن ومناطق الجنوب لإستقبالهم ودعمهم لوحدات وطلائع القوات المسلحة الليبية ، معتبراً بأن التفاعل الايجابي منقطع النظير بين أهالي الجنوب الليبي مع جنود القوات المسلحة ماهو إلا دليل واضح على أن الشعب لن يرضى بسيطرة الميليشيات كما يؤشر على مدى تفاؤل المواطنين بوصول القوات المسلحة الليبية إلى مناطقها لحمايتهم وصون تراب الوطن بحسب البيان.

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