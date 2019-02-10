كلوب يتحدث عن جرأة ليفربول في التعامل مع الضغط

نجمنا المصري محمد صلاح سجل هدفا في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن جرأة ليفربول في التعامل مع الضغط “كان هذا أمرا هاما. علينا أن نتعلم الكثير وأن نتكيف مع الكثير من المواقف. ليست مشكلة كبيرة في وجود ثلاث أو خمس أو سبع نقاط في الصدارة. هذا ليس شيئًا كبيرًا. لكن علينا أن نتعلم”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “عمري 51 عامًا، بالنسبة لي، لا مشكلة في إبداء رأيي الخاص. أنا لست على مواقع التواصل الاجتماعي، لا أقرأ الكثير، ولكن بالطبع من الصعب أن يتحدث الجميع عن اللاعبين بطريقة ما”.

واستمر الألماني “بالنسبة لنا، من المهم فقط ما نفكر فيه وما يمكننا تحسينه وما يجب علينا تحسينه. كانت هذه علامة جيدة أمام بورنموث. أردنا أن نظهر ردة فعل وهذا واضح”.

وأردف “واجهنا صعوبات قبل مباراة وست هام مع الإصابات. الليلة الماضية، لم يكن جيني فينالدوم في فندق الفريق لأنه كان مريضًا، ويصعب دائما التحدث عن ذلك، لكن هؤلاء اللاعبين، شخصيتهم وعقليتهم، هو السبب الوحيد وراء وجودنا في القمة”.

وأوضح مدرب بروسيا دورتموند السابق “في لحظات لا تحصل فيها على نتيجة إيجابية، يشك الناس في ذلك على الفور. هذه هي طبيعة الأمور، لكنه لا يزال أمر غير صحيح. يمكننا دائمًا استخدام شخصية وسلوك اللاعبين، وهذا ما فعلناه ضد بورنموث. جنبا إلى جنب مع مهاراتهم الكروية المتميزة، يمكننا الفوز بالمباريات وسوف نفوز بمباريات أخرى، سنرى”.

واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.

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