كلوب: نحن أكبر نقاد لأنفسنا

نجمنا المصري محمد صلاح سجل هدفا في انتصار الفريق على ضيفه بورنموث بنتيجة 3-صفر يوم السبت في الجولة 26 للدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عن مقدار التطور التي حدث عن المباراتين السابقتين “نحن أكبر نقاد لأنفسنا. كان من الواضح أننا لم نكن راضين عن أدائنا في المباراتين السابقتين. كانت هناك دائما أسباب لذلك”.

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه “لا يمكننا التحدث كثيرا عن ذلك في العلن لأننا لا نبحث عن أعذار. لكن يجب أن يكون التحليل منطقيًا، عليك أن تتحدث عن الأشياء الصحيحة مع اللاعبين وقمنا بذلك”.

وواصل الألماني “عرفنا عن وضعنا وعرفنا أننا لم نكن راضين عن أدائنا في المباراتين أو الثلاث الأخيرة. لا يزال بإمكانك الفوز بمباراة ما أو التعادل لأسباب مختلفة، نريد أن نلعب كرة قدم مقنعة”.

وأتم “كان هذا هو رد الفعل الذي أردنا أن نظهره أمام بورنموث. فعل الأولاد ذلك بطريقة رائعة، لذلك أنا سعيد جدًا”.

واستعاد ليفربول صدارة الدوري موسعا الفارق إلى 3 نقاط مع منافسه اللدود مانشستر سيتي الذي يواجه تشيلسي يوم الأحد في لقاء مرتقب.

وتعافى ليفربول بعد فقدانه لأربعة نقاط في سباق الدوري بالتعادل مع ليستر سيتي ووست هام يونايتد مما منح الفرصة لسيتي حامل اللقب للاقتراب من القمة.

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