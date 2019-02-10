تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد 10-2-2019 والقنوات الناقلة.. قمة إنجليزية نارية

في إنجلترا، البداية ستكون بين توتنام ليستر سيتي في الثالثة والنصف عصرا على بي إن سبورتس 2.

ثم تنطلق القمة النارية المنتظرة بين مانشستر سيتي وتشيلسي في السادسة مساءً على بي إن سبورتس 2.

في إسبانيا، أولى المباريات ستجمع بين ديبورتيفو ليجانيس وريال بيتيس في الواحدة ظهرا ويليه فالنسيا وريال سوسيداد في الخامسة والربع عصرا مساءً ويليه إشبيلية أمام إيبار في السابعة والنصف.

ختام الأحد الكروي في إسبانيا سيكون بين أتليتك بلباو وبرشلونة في العاشرة ألا ربع.

وتقام كل مباريات الدوري الإسباني على بي إن سبورتس 3.

في إيطاليا، أبرز المباريات ستكون بين ساسولو ويوفنتوس في السابعة مساءً على بي إن سبورتس 4.

ميلان يواجه كالياري في التاسعة والنصف مساءً على بي إن سبورتس 4.

وفي الدوري اليوناني، من المنتظر أن يظهر عمرو وردة مع فريقه أتروميتوس أمام ليفادياكوس في السابعة مساءً.

باوك سيواجه أوليمبياكوس في السابعة والنصف مساءً في لقاء من المنتظر أن يشهد تواجد أحمد حسن “كوكا”، في لقاء لن يُذاع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا