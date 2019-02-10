تحطم مروحية للأمم المتحدة يسفر عن ثلاثة قتلى في جنوب السودان

أبيي-العنوان

تحطمت مروحية عسكرية أثيوبية في مجمع للأمم المتحدة بمنطقة أبيي الواقعة بين السودان وجنوب السودان، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الطاقم وجرح عشرة ركاب، كما أعلنت الأمم المتحدة في بيانها اليوم الأحد.

وقال البيان إن المروحية كانت تنقل 23 راكبا عندما تحطمت السبت داخل مجمع القوة الأمنية المؤقتة للأمم المتحدة في ابيي، ما أدى إلى “مقتل ثلاثة من أفراد طاقمها”.

وأكد المصدر نفسه الذي لم يكشف جنسيات الضحايا، أن “عشرة اشخاص أصيبوا بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة”.

وكانت المروحية وهي من طراز “أم اي-8” تنقل جنودا إثيوبيين من كادوغلي في السودان إلى منطقة أبيي الغنية بالنفط والتي تشكل موضع خلاف منذ استقلال جنوب السودان في 2011.

وقال قائد القوة بالوكالة الجنرال جيبري ادهانا ولديزغو “نجري تحقيقا حول هذا الحادث”.

وأثيوبيا هي البلد الوحيد المساهم في قوات القوة الأمنية المؤقتة في أبيي التي يبلغ عديدها 4500 جندي.

وحذر مجلس الأمن الدولي من أن الوضع في أبيي وعلى طول الحدود بين السودان وجنوب السودان “ما زال يشكل تهديدا خطيرا للسلام الدولي”، داعيا البلدين إلى إحراز تقدم ملموس على صعيد ترسيم الحدود ومراقبتها.

المصدر-وكالات

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