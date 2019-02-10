الرئيس السيسي لقادة إفريقيا: نعي حجم المسئولية الكبيرة التي عهدتم بها إلى مصر

قال الرئيس السيسي، إنه يعي تمامًا حجم المسئولية الكبيرة التى عهد بها إلى مصر بتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقي، وستكون على قدر تلك المهمة. وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها عقب تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي رسميا، إلى أن القاهرة كانت وجهة لكل الحركات الساعية للتنمية موضحًا أنه مضى أكثر من نصف قرن على اجتماع الآباء المؤسسين للوحدة الإفريقية .

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