مقتل شخصين وإصابة 41 في حادث سير على طريق سريع بإسرائيل

لقي شخصان حتفهما وأصيب 41 آخرون عندما انقلبت حافلة على طريق سريع يربط بين تل أبيب والقدس اليوم الأحد.

وقالت خدمة الطوارئ الطبية "ماجن دافيد أدوم" إنه تم نقل الركاب المصابين إلى المستشفى، وإن حالة اثنان منهم حرجة.

وقع الحادث بين حافلة ومركبة خاصة على الطريق السريع "443" خارج مستوطنة "بيت حورون" الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وأظهرت صور لموقع الحادث الحافلة وقد انقلبت على أحد جانبيها، كما تحطم الزجاجي الأمامي.

وقدم ديفيد كريسبل، رئيس العمليات في منظمة الإنقاذ "إيحود هاتسلاه" ومسعفون آخرون علاجا طبيا مبدئيا للمصابين. وقال كريسبل في بيان "حوصر بعضهم ويعمل رجال الإطفاء على إنقاذهم. لسوء الحظ كان مشهدا صعبا، حيث كان هناك الكثير من الضحايا في المركبة والحافلة التي انقلبت". وقال المسعف، أوريال جولدبرج، الذي أسرع إلى موقع الحادث: "بفضل المساعدة التي قدمها مواطنون وجنود كانوا في الموقع، بدأنا إنقاذ عشرات الركاب الذين كانوا على متن الحافلة".

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