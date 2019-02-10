متابعة حصر العمالة الوافدة في سرت

ايوان ليبيا – وكالات :

عقدت اللجنة المكلفة بحصر العمالة الوافدة بسرت اجتماعًا برئاسة عميد البلدية مختار المعداني.

وقال مصدر إعلامي بالبلدية إن الاجتماع خصص لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها لجان حصر العمالة الوافدة، وفرع مصلحة الجوازات، حيث يقدر عدد الوافدين بعشرة آلاف عامل.

وتناول الاجتماع وضع آلية لحصرهم أمنيًا، وتجهيز بطاقات الحصر وفقًا لجنسياتهم ونوعية العمل.

حضر الاجتماع مدير مكتب العمل، ومسؤولو الأجهزة الأمنية والحرس البلدي، ومصلحة الجوازات والجنسية، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض محمد حمودة.

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