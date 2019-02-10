الحكم بإعدام اثنين من المدانين في هجوم الكرك بالأردن

عمان-العنوان

أعادت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأحد محاكمة إثنين من المدانين في قضية هجوم الكرك الذي أوقع نهاية عام 2016 عشرة قتلى وتبناه تنظيم الدولة الإسلامية، وحكمت عليهما بالإعدام شنقا حتى الموت.

وحكم رئيس محكمة أمن الدولة اليوم الأحد في جلسة علنية على الأخوين خالد المجالي وحمزة المجالي بـ”الإعدام شنقا حتى الموت”.

وكانت محكمة التمييز، وهي أعلى هيأة قضائية بالأردن، نقضت حكم المحكمة السابق والصادر في نوفمبر 2018 والقاضي بالسجن المؤبد بحق الأخوين.

وكان مصدر قضائي أردني أكد أن “أفعال المتهمين ساهمت في إثارة الفوضى والفزع والرعب بين أفراد المجتمع الأردني والسياح الأجانب وأدت إلى تهديد أمن البلاد واستقراره، وأدت الى استشهاد رجال أمن ومواطنين وسائحة أجنبية وإصابة العديد من رجال الأمن العام”.

وأصدرت محكمة أمن الدولة في 13 نوفمبر الماضي أحكاما تراوحت بين السجن 3 أعوام والمؤبد بحق 10 مدانين في قضية هجوم الكرك الذي أوقع في 19 ديسمبر 2016 عشرة قتلى بينهم سبعة رجال أمن وسائحة كندية، و34 جريحا هم 15 من عناصر الامن و17 مدنيا وأجنبيان.

وتحصن حينها أربعة مسلحين في قلعة الكرك الأثرية، بعدما هاجموا دوريات للشرطة ومركزا أمنيا، واشتبكوا مع الاجهزة الأمنية نحو سبع ساعات قبل أن تقتلهم قوات الامن.

وبعد هجوم الكرك بيوم واحد اعتقل ممول الهجوم في مداهمة لمنزله أدت الى مقتل أربعة من رجال الامن وأحد الارهابيين، ثم جرت عمليات توقيف لاحقا لعدد من المشتبه بهم.

ويشارك الأردن، أحد حلفاء واشنطن الأساسيين في الشرق الأوسط، في تحالف دولي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

المصدر-وكالات

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