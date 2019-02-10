انطلاق أعمال المؤتمر الرابع للبرمجيات الحرة بسلطنة عمان.. غدا

تشهد سلطنة عُمان، غدًا الإثنين، انطلاق أعمال المؤتمر الرابع للبرمجيات الحرة، تحت رعاية الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام، وتنظمه جامعة السلطان قابوس، ممثلة في مركز أبحاث الاتصالات والمعلومات، بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات ممثلة في المبادرة الوطنية لدعم البرمجيات الحرة.

يعد المؤتمر ملتقى مهما يجتمع فيه رواد التقنية من باحثين وأكاديميين وخبراء لعرض ومناقشة التقدم العلمي ونتائج الأبحاث في "البرمجيات الحرة – لتوطين التقنية وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال"، ويهدف إلي تشجيع روح المبادرة في مجال المعلومات والاتصالات بصورة عامة، ودعم مجتمع المبتكرين والمبرمجين مع استحداث درجات وظيفية وفرص عمل في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم ثقافة والابتكار التقني.

كما تسعى اللجنة المنظمة من خلال إقامة المؤتمر إلى دعم الصناعة الوطنية وخطط ريادة الأعمال، ونقل وتوطين التقنيات الحديثة من خلال البرمجيات وتبادل الخبرات علي ضوء التجارب الدولية في هذا المضمار للاستفادة منها في السلطنة.

جائزة السلطان قابوس في سياق متصل بدأت الإعداد لتنظيم النسخة الجديدة من مسابقة جائزة السلطان قابوس للإجادة في الخدمات الحكومية الإلكترونية- 2019، والتي تنظمها السلطنة سنويا، وقد فازت وزارة الإعلام في أحدث دوراتها بجائزة أفضل مؤسسة حكومية منجزة للتحول الإلكتروني، وقد تسلم الجائزة الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني، وزير الإعلام، في احتفالية كبيرة أقيمت في شهر ديسمبر الماضي، وتم خلالها تكريم الجهات الفائزة.

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