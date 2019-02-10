الآلاف يتظاهرون في مدريد احتجاجا على سياسة الحكومة إزاء كتالونيا

نظمت أحزاب إسبانية معارضة من يمين الوسط وأقصى اليمين مظاهرة شارك فيها الآلاف في مدريد، اليوم الأحد، رفضا لمحادثات اقترحها رئيس الوزراء، بيدرو سانتشيث، بهدف تخفيف التوتر السياسي في كتالونيا.

ولوّح المتظاهرون بأعلام إسبانيا، واحتشدوا في ساحة بلازا دي كولون في أكبر احتجاج على سياسات سانتشيث رافعين شعار "الانتخابات اليوم.. من أجل إسبانيا موحدة" مما يشير إلى ضغوط على حكومة الأقلية التي يتزعمها.

وكانت الحكومة الاشتراكية قد اقترحت يوم الثلاثاء (5 فبراير)، تعيين مقرر في محادثات بين الأحزاب السياسية لبحث أزمة استقلال كتالونيا، مما أثار غضب المعارضة التي رأت في الاقتراح خيانة واستسلاما لضغوط الانفصاليين في كتالونيا. ودعت المعارضة إلى انتخابات مبكرة.

ولا يشغل حزب سانتشيث الذي حل محل حكومة محافظة في يونيو سوى ربع المقاعد في البرلمان، ويعتمد على دعم من حزب بوديموس المناهض للتقشف والقوميين في كتالونيا وأحزاب أخرى صغيرة لإقرار القوانين.

وتخوض الحكومة انتخابات مهمة يوم الأربعاء لتمرير ميزانيتها لعام 2019، ومن المرجح أن تفشل في ذلك دون دعم أحزاب قطالونيا. لكن هذه الأحزاب قالت، إن تصويتها لصالح الميزانية مرهون بطرح قضية الاستقلال في محادثات قطالونيا وهي قضية لن تضمها الحكومة إلى المناقشات.

وقد يؤدي رفض الميزانية في البرلمان إلى انتخابات مبكرة قبل الموعد المقرر في 2020.

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