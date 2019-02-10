بوتفليقة ينهي حالة الشك بشأن ترشحه لولاية خامسة

الجزائر-العنوان

وضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حدا لحالة عدم اليقين بشأن ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية التي ستجرى في 18 أبريل القادم.

وأعلن، اليوم الأحد، بوتفليقة (81 عاما) ترشحه لانتخابات الرئاسة بعد الشكوك التي استمرت حولها بسبب وضعه الصحي، وأصيب بجلطة في عام 2013 أقعدته على كرسي متحرك.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن بوتفليقة يرغب في تعديل الدستور إذا أعيد انتخابه.

ولا يزال بوتفليقة، الذي تولى الحكم عام 1999، يحظى بشعبية كبيرة لدى الكثير من الجزائريين الذين ينسبون له الفضل في إنهاء أطول حرب أهلية بالبلاد من خلال عرض العفو عن مقاتلين إسلاميين سابقين.

وأعلن حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يملك أغلبية المقاعد في البرلمان، دعمه لترشح بوتفليقة مطلع هذا الشهر.

ووعد بوتفليقة في بيان ترشحه بتنظيم “ندوة وطنية شاملة” من أجل معالجة القضايا “السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد”، واقترح “إثراء للدستور” بعد انتخابه لفترة رئاسية خامسة.

المصدر-(وكالات)

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