خبير مغربي: تولي الرئيس السيسي لرئاسة الاتحاد الإفريقي يعزز من علاقة مصر بالدول الإفريقية

قال محمد بودن، الخبير الإستراتيجي، والمحلل السياسي المغربي، المتخصص فى السياسات الدولية، إن تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي سيمكن من تعزيز الإطار العملي لعلاقة مصر بالدول الإفريقية.

وأضاف بودن، أن هذا التكليف القاري يمثل اعترافا بدور مصر وديناميكيتها في السنوات الأخيرة.. منوها، أن هذه الرئاسة القارية في مستوى طموح جمهورية مصر العربية، وستكون بمثابة قوة دفع مهمة للعمل القاري المشترك، لأن مصر اليوم تمتلك مكانة ودورا سيمكنها من لعب دور هام في تنسيق الأجندة القارية خلال سنة 2019، ومعالجة الملفات والتحديات بين أفراد العائلة الإفريقية بحكمة وواقعية.

إن خطاب الرئيس السيسي بمناسبة تسلمه رئاسة الاتحاد الإفريقي قدم حلولا عملية وتوفيقية لعدد من التحديات، كما أنه تضمن جدولة زمنية مضبوطة لتنفيذ أهداف الرئاسة قبل 2020.

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