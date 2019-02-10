الشرطة الألمانية: استهداف أطفال في ثلاثة حوادث في برلين

ذكرت الشرطة الألمانية، أنه تم استهداف أطفال في ثلاثة حوادث استهدفت أجانب في العاصمة برلين.

وأفادت الشرطة، بأن رجلا ضرب فتاتين سوريتين بشكل متكرر في منطقة مارزان بشرقي المدينة ظهر الجمعة، بعد أن وجه إليهما إهانات مناهضة للمهاجرين على ما يبدو، ونقلت الفتاتان /15 و16 عاما/ إلى مستشفى للعلاج من جراحهما.

وفي حي نيوكولن بجنوب شرقي المدينة، قالت الشرطة، إن امرأة حاولت تمزيق حجاب فتاة /12 عاما/ ليل الجمعة. وجذب المشتبه به الفتاة من شعرها وأهانها بعبارات مناهضة للأجانب. ولم يتم الكشف عن جنسية الفتاة.

ووقعت حادثة ثالثة في وقت متأخر من يوم السبت، عندما سأل ثلاثة صبية مراهقين طفلاً / 12 عاما/ إذا كان أجنبيا. ثم احتجزوه ولكمه أحد المهاجمين في وجهه. وكان الضحية يحمل المواطنة الألمانية.

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