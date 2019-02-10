كلمة الأمیر بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود خلال تدشین رؤیة العلا

قال الأمیر بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا: "تشھد بلادنا الحبیبة في عھد خادم الحرمین الشریفین، الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، قفزات نوعیة، وتحولات كبیرة، منذ أن أطلق الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ٓال سعود، رٔویة المملكة ٢٠٣٠، والتي أصبحت خریطة طریق لصیاغة رٔویة محافظة العلا، بعد أن صدر الأمر الملكي رقم أ / 296 بإنشاء الھیئة الملكیة لمحافظة العلا كي تصبح أحد أھم الوجھات الثقافیة والطبیعیة والسیاحیة في العالم".

وأضاف خلال تدشین رؤیة العلا ووضع حجر الأساس لبعض مشاریع الھیئة الملكیة لمحافظة العلا: لأن الطموح لا یحده "عنان السماء"، سنمضي في تحقیق أھدافنا وفق رؤیة طموحة، نلتزم من خلالھا بحفظ ورعایة التراث الإنساني والحضاري الذي یعود ٕالى آلاف السنین، كما نلتزم بحمایة البیئة الطبیعیة، نحو المجتمع المحلي والدولي، ٕاذ تؤكد الھیئة الملكیة لمحافظة العلا، تعزیز رغبتھا الحقیقیة في مشاركة التراث الغني مع العالم، ودعوة الخبراء والمھتمین لمشاركتنا رحلة اكتشاف الطبیعیة والإرث الإنساني في واحة الحضارات في محافظة العلا.

وتابع: "ولأن الرؤیة أھم ركائزھا ھو الإنسان، أطلق الأمیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، برامج ومبادرات مختلفة تسھم في النھوض بالإنسان، وتحافظ على التراث الإنساني والحضاري في محافظة العلا، ٕاضافة إلى الالتزام لحمایة الحیاة النباتیة والحیوانیة، إذ تم تحدید منطقة الوادي في شرعان محمیة طبیعیة، لتضع معیارًا جدیدًا في المنطقة لإعادة التوازن بین النظم البیئیة. وتشمل مبادرة محمیة شرعان الطبیعیة، إنشاء صندوق عالمي لحمایة وتكاثر النمر العربي.

والیوم، نستعرض ر ؤیة محافظة العلا كي تصبح ھدیة المملكة العربیة السعودیة ٕالى العالم أجمع"

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