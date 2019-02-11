قائد القيادة العسكرية المركزية: بدء سحب القوات الأمريكية من سوريا خلال أسابيع

قال الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة العسكرية المركزية الأمريكية، أمس الأحد، إن من المحتمل أن تبدأ الولايات المتحدة خلال أسابيع سحب قواتها البرية من سوريا طبقا لما أمر به الرئيس دونالد ترامب.

وقال أيضا فوتيل، الذي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إنه يعتقد أن مستويات القوات في العراق ستظل ثابتة بشكل عام.

وأضاف "لا نريد إبقاء أناس على الأرض لا نحتاج لهم وليس لهم مهمة فعلية".

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