إصابة 5 أشخاص في هزة أرضية بقوة 2ر5 جنوبي إيران

قال مسئول إيراني، إن خمسة أشخاص أصيبوا جراء زلزال ضرب بلدة لافت بجزيرة قشم جنوبي إيران، في وقت سابق أمس الأحد.

جاء ذلك في تصريح أدلى به حسين داودي، رئيس جامعة العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية في محافظة هرمزكان، بحسب وكالة أنباء فارس.

وقال داودي، في تصريح صحفي أمس الأحد، إن الجرحى هم رجلان و3 سيدات، أصيبوا بكسور.

كان زلزال بقوة 2ر5 درجة على مقياس ريشتر ضرب في وقت سابق اليوم الأحد، بلدة لافت في جزيرة قشم بمحافظة هرمزكان ما تسبب بتصدع بعض المنازل.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزال، ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في عام 1990، وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر، وأسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 ألف آخرين.

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