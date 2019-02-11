الصين تحث الولايات المتحدة على التوقف عن الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

أعلنت الصين اليوم، الإثنين، معارضتها الشديدة للتحركات التي وصفتها بالاستفزازية من قبل الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي، داعية واشنطن إلى وضع حد لمثل هذه الأفعال فورا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج، في مؤتمر صحفي دوري، إنه ردًا على دخول سفينتين عسكريتين أمريكيتين اليوم، الإثنين، إلى المياه بالقرب من الحيد البحري رنآي والحيد البحري ميجي في جزر نانشا دون الحصول على تصريح صيني، حددت البحرية الصينية موقع السفينتين وحذرتهما وطردتهما وفقا للقانون.

وقالت، إن "هذا التحرك ينتهك السيادة الصينية، ويقوض السلام والأمن والنظام السليم في المياه ذات الصلة"، معبرة عن عدم الرضا والمعارضة الشديدة لمثل هذه التحركات.

وأوضحت، أن الصين تتمتع بسيادة لا جدال فيها على جزر نانشا والمياه المجاورة.

وأضافت، أن "الصين تحترم وتحمي حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي والتحليق فوقه وفقا للقانون الدولي، في حين تعارض محاولات أية دولة تعرض سيادة وأمن الدول الساحلية للخطر تحت ذريعة الحرية". وذكرت هوا، أنه في سياق الزخم الإيجابي للوضع في بحر الصين الجنوبي، تتعارض الأعمال الاستفزازية والسلوك الباعث على التوتر من قبل الجانب الأمريكي مع الإرادة العامة. وقالت، إن "الجانب الصيني يحث الولايات المتحدة على التوقف عن مثل هذه الأعمال الاستفزازية فورًا، واحترام الجهود الجادة لدول المنطقة من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي"، مضيفة، أن الصين ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية السيادة والأمن، وكذا السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بكل قوة.

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