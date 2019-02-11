القوات المسلحة الليبية تبسط سيطرتها الكاملة على حقل الشرارة

نشرت الصفحة الرسمية للناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، العميد أحمد المسماري، عبر موقع فيسبوك، بيانًا، نقلًا عن غرفة عمليات الكرامة، مفاده أن القوات المسلحة الليبية استكملت بسط سيطرتها الكاملة على حقل الشرارة، بكامل منشآته الرئيسية سلميًا، دون أي اشتباك، وتقوم الآن بتأمينه بالتنسيق مع إدارة الحقل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا