بلغاريا تحقق في وجود صلة بين تسميم سكريبال وتسميم تاجر أسلحة بصوفيا

تحقق بلغاريا، في احتمال وجود صلة بين هجوم بغاز أعصاب على الجاسوس الروسي السابق في إنجلترا سيرجي سكريبال، العام الماضي، وتسميم تاجر أسلحة في صوفيا في عام 2015.

وقال النائب العام سوتير تساتساروف، اليوم الإثنين، إن سيرجي فيدوتوف، الذي يشتبه في أنه شارك في محاولة اغتيال الجاسوس السابق سيرجي سكريبال، زار بلغاريا ثلاث مرات في عام 2015، وكان هناك في أبريل عندما تم تسميم تاجر الأسلحة إيميليان جيبريف.

ووصف موقع فونتانكا الإلكتروني الإخباري الروسي في أكتوبر فيدوتوف، بأنه ثالث شخص مشتبه به في قضية سكريبال، وقال، إنه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية الروسية.

وقال تساتساروف، إن الادعاء يجمع بيانات "مهمة" عن زيارات فيدوتوف لبلغاريا وأعاد فتح تحقيق في تسميم جيبريف.

وأضاف "نجمع معلومات عن كل لحظة قضاها على أراضي بلغاريا، الفنادق والسيارات التي استخدمها والاتصالات التي أجراها مع بلغاريين".

وعُثر على العميل المزدوج السابق سكريبال وابنته يوليا فاقدي الوعي في سالزبري بجنوب إنجلترا في مارس 2018. وقالت بريطانيا، إنهما سمما بمادة نوفيتشوك التي طورها الاتحاد السوفيتي، واتهمت رجلين آخرين، تقول إنهما أيضا من ضباط المخابرات العسكرية الروسية، بتنفيذ الهجوم. وشكك الكرملين الأسبوع الماضي في مصداقية تقرير يربط بين واقعتي بريطانيا وبلغاريا. وقال تساتساروف، إن التحقيق في تسمم جيبريف فتح مجددا في أكتوبر، بعدما أبلغ الادعاء بأن لديه سببا يدفعه للاعتقاد أن المادة التي استخدمت في تسميمه قد تكون مماثلة لمادة النوفيتشوك.

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