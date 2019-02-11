بالفيديو – ولفرهامبتون يجرّد نيوكاسل من نقطتين في الـ +95

ولفرهامبتون الذي عاد في اللحظات الأخيرة من المباراة، فشل في تحقيق الفوز الرابع على التوالي بالدوري الإنجليزي.

الشوط الأول شهد عدة محاولات من أصحاب الأرض لافتتاح التسجيل، إلا أن الهدف الأول سُجل بواسطة إيزاك هايدن الذي تقدّم لـ نيوكاسل في الدقيقة 56.

محاولات ولفرهامبتون للعودة للمباراة تواصلت حتى الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما أدرك ويلي بولي التعادل بضربة رأسية، ليسرق نقطتين من أنياب نيوكاسل.

الهدف هو الخامس للذئاب في الوقت بدل الضائع بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

ولفرهامبتون رفع رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 25 نقطة في المركز 16.

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