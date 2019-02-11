سكرتل رفض الانضمام إلى برشلونة في يناير الماضي

ميثاس هاليس صاحب الشركة التي تمثّل سكرتل، كشف عن حقيقة رغبة برشلونة في استقدام المدافع السلوفاكي المخضرم في سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال هاليس في تصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية: “برشلونة أصر على التعاقد معه، بسبب حاجته إلى قلب دفاع، واللاعب رفض العرض بسبب عدم رغبته في أن يكون بديلا لـ بيكيه وأومتيتي”.

مضيفا: “أعتقد أن سكرتل مدافع أفضل من كليمنت لونجليه، كما أنه سعيد في إسطنبول ولديه دور مهم في فنربخشة، ولم يرغب في أن يكون مدافعا ثالثا في برشلونة، ومن شاهدوا مباراة سلوفاكيا وأوكرانيا سيفهمون أنه قائد، وقد أخبرنا برغبته في الاستمرار في تركيا”.

سكرتل (34 عاما) يلعب في فنربشخة منذ انضمامه إليه قادما من ليفربول عام 2016 مقابل 6 ملايين يورو.

برشلونة سعى للتعاقد مع قلب دفاع في سوق الانتقالات الشتوية، واستقر في نهاية المطاف على استقدام الكولومبي خيسون موريو على سبيل الإعارة من فالنسيا.

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