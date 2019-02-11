بمشاركة تريزيجيه.. قاسم باشا يتعرض لهزيمة ثلاثية مفاجئة في الدوري التركي

المصري محمود حسن “تريزيجيه” واصل الظهور في التشكيلة الأساسية لفريقه قاسم باشا، إذ خاض كل الدقائق الممكنة في مسابقة الدوري هذا الموسم.

Maç Sonu#Ankaragücü: 3 #Kasımpaşa: 0#SüperLig pic.twitter.com/LgxzMIYuf4

قاسم باشا تعرّض للهزيمة الرابعة على التوالي في المسابقة، وتريزيجيه غاب عن التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي.

ديفير أورجيل سجّل هدف أنقرة جوتشو الأول في الدقيقة 33، قبل أن يضيف هادي ساكو الهدف الثاني مع انطلاق الشوط الثاني.

رصاصة الرحمة جاءت في الدقيقة 86 بواسطة إلهان بارلاك الذي أضاف هدف أنقرة جوتشو الثالث.

ليرفع أنقرة جوتشو رصيده إلى 23 نقطة في المركز 15 ويخرج من مراكز الهبوط، فيما تجمد رصيد قاسم باشا عند 29 نقطة في المركز الثامن.

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