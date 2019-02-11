بيريز: بنزيمة المهاجم الأفضل.. ريال مدريد لن يتعاقد مع لاعب آخر

بيريز تحدّث إلى صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، وأبدى ارتياحه للدور الذي يؤديه المهاجم الفرنسي في الفريق: “لدينا أفضل قائمة لاعبين في العالم، لن ننفق لأجل الإنفاق، أسمع وأقرأ منذ سنوات عن حاجة ريال مدريد لاستقدام مهاجم، ولكن الواقع أن كريم بنزيمة هو أفضل مهاجم”.

وأضاف: “ما نفعله الآن هو استقدام مواهب شابة ستلعب دور البطولة في المستقبل، مثل فينيسيوس، ورودريجو الذي تنافس على الفوز بجائزة كوبا”.

ودلل: “آخر 3 كرات ذهبية فاز بها لاعبين من ريال مدريد، نحن سعداء لأجل مودريتش، وأنا واثق من أن شبان الفريق سينافسون في المستقبل على الجائزة”.

وواصل بيريز حديثه: “هدف ريال مدريد هو أن يكون الأفضل، هذا النادي يسعى دائما للارتقاء لمستوى تاريخه، نحن لا نستسلم أبدا”.

الرجل المتواجد على رأس ريال مدريد منذ 2009، كشف عن تكلفة تجديد ملعب سانتياجو برنابيو: “الملعب الجديد سيكلّفنا 550 مليون يورو، وسيسمح لنا بإعادة تقييم أصولنا وتحسين مواردنا بشكل أكبر”.

واختتم مشيدا بنادي باريس سان جيرمان: “إنه نادٍ عظيم وصديق لنا، هم جزء بالفعل من صفوة كرة القدم، لا أحتاج إلى إسداء النصائح لهم لأن ناصر الخليفي يقوم بعمل رائع بالفعل”.

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