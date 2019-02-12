أسعار النفط تهبط بفعل بطء التقدم في مباحثات التجارة

هبطت أسعار النفط الإثنين، حيث ألقت المخاوف التي تحيط باستئناف المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على الدعم الذي تلقاه الخام من جهود كبح المعروض التي تقودها أوبك.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 59 سنتا، أو ما يعادل 0.95 بالمائة، لتبلغ في التسوية 61.51 دولار للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 31 سنتا، أو ما يعادل 0.59 بالمائة، لتبلغ في التسوية 52.41 دولار للبرميل.

واستؤنفت المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين قبل إجراء مباحثات رفيعة المستوى في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

غير أن بكين عبرت عن غضبها من إبحار سفينتين حربيتين أمريكيتين اليوم الإثنين، قرب جزر تدّعى الصين السيادة عليها في بحر الصين الجنوبي، في وقت يحاول فيه البلدان التوصل إلى اتفاق قبل مهلة تنتهي في أول مارس عندما ترفع الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، التي تقدر بنحو 200 مليار دولار، إلى 25 بالمائة من عشرة بالمائة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس، إنه لا يعتزم الاجتماع مع الرئيس الصيني شي جين بينج قبل الأول من مارس، وهو الأمر الذي خيم بظلاله القاتمة على آمال التوصل إلى اتفاق تجاري بسرعة.

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