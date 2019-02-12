بالفيديو – ألافيس يتجاوز ليفانتي ويحقق فوزه رقم 150 في الدوري الإسباني

ألافيس حقق فوزه رقم 150 في تاريخه بالقسم الأول للدوري الإسباني، من أصل 441 مباراة خاضها إجمالا.

الفريق الباسكي كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 برأسية الأرجنتيني جوناثان كاليري، إلا أن كرته ارتدت من العارضة الأفقية لمرمى ليفانتي.

ليفانتي الذي نجا من الرأسية الأولى، لم يردع الرأسية الثانية، فتلقى الهدف الأول بواسطة فيكتور لاجوارديا بالدقيقة 23 بعد ركلة ركنية نفّذها جوني.

هذا الهدف أوقف سلسلة ألافيس السلبية بالغياب عن التسجيل والتي استمرت لـ 332 دقيقة متتالية في الدوري الإسباني.

ألافيس واصل هجومه الشرس في الدقائق التالية، ليغيب فيرناندو باتشيكو حارس مرماه عن الصورة أغلب أوقات المواجهة.

باتشيكو خاض مباراته رقم 95 بقميص ألافيس في الدوري الإسباني، ليصير أكثر حارس مرمى تمثيلا للفريق الباسكي في المسابقة.

الياباني تاكاشي إينوي المنتقل إلى ألافيس على سبيل الإعارة من بيتيس، كاد أن يسجل أول أهداف مع فريقه الجديد، إلا أن أيتور فيرنانديز تصدى لتسديدته في الدقيقة 62.

ألافيس أطلق رصاصة الرحمة على ليفانتي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد أن قطع جوني الكرة من شيخ دوكوري، وانطلق مسجلا هدف فريقه الثاني.

جوني بات أول لاعب يصنع ويسجل لـ ألافيس في الدوري الإسباني هذا الموسم.

الفوز رفع رصيد ألافيس إلى 35 نقطة في المركز السادس بالتساوي مع خيتافي الخامس، وبفارق نقطتين عن إشبيلية الرابع.

فيما تجمد رصيد ليفانتي عند 27 نقطة في المركز 14.

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