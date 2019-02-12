البنتاجون: الصين وروسيا تهددان هيمنة أمريكا في الفضاء

ذكرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية في تقرير، أن الصين وروسيا تطوران قدرات يمكنها تحدي هيمنة الولايات المتحدة في الفضاء الخارجي، وأشارت الوكالة بشكل خاص إلى أشعة الليزر التي يمكن أن تضر الأقمار الاصطناعية لواشنطن.

وذكر التقرير: "الصين وروسيا بشكل خاص تطوران وسائل متنوعة لاستغلال الاعتماد الأمريكي المُتصور على النظم الفضائية، وتتحديان موقع الولايات المتحدة في الفضاء".

وأشار تقرير الوكالة ومقرها وزارة الدفاع، إلى أن كلا البلدين طورا معلومات إستخباراتية وعمليات مراقبة واستطلاع فضائية، وحذر التقرير كذلك من أن إيران وكوريا الشمالية قد أظهرتا قدرات على التشويش في الفضاء.

وأوضح التقرير، أن الفضاء يتنامى بشكل كبير، بما في ذلك تقدم الرحلات التجارية، كما أن المجال مهم للغاية بشكل متزايد للعمليات العسكرية، وفي الوقت نفسه، ثمة تنازع على السيطرة على الفضاء بشكل متزايد.

وقال التقرير: "من المرجح أن الصين تسعى للحصول على أسلحة قائمة على الليزر لعرقلة أو تحطيم أو تدمير الأقمار الاصطناعية وأجهزة الاستشعار.. وربما لديها ذلك بالفعل". وأشار التقرير إلى أن روسيا تفعل الشيء نفسه.

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