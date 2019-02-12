إحاطة سلامة أمام القمة الأفريقية

ايوان ليبيا – وكالات :

قدّم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، أمس الإثنين، إحاطة أمام القمة الأفريقية بأديس أبابا حول آخر التطورات وسير العملية السياسية في ليبيا.

وأشار بيان نشرته صفحة البعثة الأممية على «فيسبوك» إلى أنّ الممثل الخاص غسان سلامة ووكيل الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، حيث «رحبا بتعاون أكبر مع الاتحاد الأفريقي للدفع في تنفيذ خطة الأمم المتحدة من أجل ليبيا».

وجاءت إحاطة سلامة في أعقاب جولة مناقشات في القاهرة الأسبوع الماضي عندما التقى مسؤولين مصريين والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في إطار محاولات تفكيك «حصار» فشل خطته وإنقاذ خطوات الطريق التي يعكف على التحضير لها حاليًا، وتستهدف عقد الملتقى الوطني الجامع خلال الفترة القليلة المقبلة.

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