ندوة علمية حول الليشمانيا في طبرق

ايوان ليبيا – وكالات :

نظمت إدارة الخدمات الصحية بطبرق بالتعاون مع الجمعية الليبية للأمراض الجلدية والتجميل، صباح أمس الاثنين، بفندق باب طبرق ندوة علمية حول «مرض الليشمانيا أسبابه وأعراضه وطرق الوقاية منه».

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق عبدالمنعم أسويكر إن فكرة الندوة «جاءت بمقترح من جمعية الأمراض الجلدية والتجميل بطبرق ورئيسها الدكتور عبدالناصر الشهيبي خاصة بعد رصد حالات كثيرة في المنطقة الجنوبية والغربية فكان لزاما علينا أن نتعاون مع الجمعية ونقدم لها كافة الخدمات من أجل الحماية والتوعية من هذا المرض».

وأوضح أسويكر أن الندوة قدم خلالها عدد من الكلمات التي تحث على ضرورة محاربة المرض والتوعية المستمرة منه، ألقاها وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية والخدمات بالحكومة الموقتة نوري فرج وعميد بلدية طبرق المكلف فرج هاشم أمصادف ورئيس جمعية الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور عبدالناصر الشهيبي.

وشدد أسويكر على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاع الصحي والجمعية الخاصة بأمراض الجلدية بطبرق للحماية من المرض والحد من إنتشاره من منطقة إلى إخرى

فيما قال استاذ البيئة بجامعة طبرق الدكتور حسن الدمنهوري إن «بيئة مدينة طبرق المتهالكة وإنتشار مياه الصرف الصحي والقمامة وبرك المياه الراكدة كلها عوامل تساعد في إنتشار المرض»، مطالبا بالحفاظ «على نظافة البيئة حتى ننعم بالراحة والطمئانينة داخل مدينتنا».

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