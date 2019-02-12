دراسة : مقاربة أميركية جديدة في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

نشر معهد التحليل والدراسات الاستراتيجية الأميركي المعروف بــ «بروكينغز» دراسة يوم الاثنين في واشنطن دعا فيها إلى مقاربة أميركية جديدة لإدارة الوضع في ليبيا

وقال المعهد لقد تعثرت ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011، وتتواصل المواجهات حتى الآن.

وأوضح المركز في مقدمة الدراسة أنه توجد في ليبيا عناصر للاقتصاد الوظيفي والحوكمة، ولكن مقابل ذلك، يوجد خليط من المؤسسات المركزية الضعيفة للغاية والترتيبات المحلية المرتجلة، حيث تتنافس الميليشيات والجهات الفاعلة الأخرى على غنائم الدولة.

ورأى أنه نتيجة لذلك، لا تزال ليبيا في حالة من الفوضى، ما يمثل مصدرًا محتملًا للإرهاب. كما أنها تشكل خطراً واضحاً وحاضراً فيما يتعلق بالتدفقات غير المنظمة للبشر إلى أوروبا، والتي تنطلق من داخل حدودها وكذلك من الدول الأفريقية المجاورة. وأن خطر تزايد النفوذ الروسي ينمو مع مرور الوقت، كذلك. وقد يكون هناك الآن بصيص من الأمل، مع بدء الجهد الذي تقوده الأمم المتحدة في ليبيا في كسب المزيد من القوة.

الانخراط الأميركي المتجدد

وقال المعهد الأميركي إنه يقترح نهجًا جديدًا للولايات المتحدة تجاه ليبيا يركز على مفهوم «الانخراط الأميركي المتجدد». وأضاف أنه لسنوات، كان دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة «سلبيًا»، وكان يتمثل بشكل كبير في كلمات إيجابية في مجلس الأمن.

ورأى المعهد أنه يمكن لقيادة الولايات المتحدة «الأكثر ثباتاً وحزماً أن تحدث فرقاً فيما إذا كان نهج الأمم المتحدة، هذه المرة، قد ينجح في توحيد الليبيين وشركائهم الدوليين، بما في ذلك في إطار مؤتمر وطني مهم قد يعقد في ليبيا في عام 2019».

وكعنصر أساسي في هذه القيادة، شدد المعهد على أنه «ينبغي على الولايات المتحدة أن تعيد الدبلوماسيين الأميركيين، والسفارة الأميركية إلى ليبيا. ومن المهم أن يكون وجود السفارة مؤاتياً للتفاعل مع الليبيين من العديد من المناطق والقبائل، وأن يضم العديد من الخبراء السياسيين والاقتصاديين (بالإضافة إلى موظفي الأمن) أيضاً».

تمكين البلديات

وتماشيًا مع النُهج الحالية الذي أقرته الأمم المتحدة، رأى المعهد أنه ينبغي على العديد من البلدان الأجنبية، والعديد من الليبيين أنفسهم، أن يركزوا مع الولايات المتحدة والجهات الفاعلة الخارجية الأخرى على تمكين البلديات وأن تستمر الجهود على المستوى الوطني كذلك كما يمكنهم بناء المؤسسات بما في ذلك خفر السواحل وربما قوات الأمن النخبة لحماية المؤسسات الوطنية الرئيسية والموظفين.كما يمكنهم أيضًا الاستمرار في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية.

وشدد المعهد الأمريكي على أنه ينبغي أن يتحول الكثير من التركيز إلى الجهات الفاعلة المحلية – مجالس البلديات المنتخبة، والتشكيلات المسلحة الداعمة التي ترغب في الالتزام بمعايير السلوك السوي والصحيح ووقف التصرف الإجرامي، وجماعات المجتمع المدني.

وقال: «يجب على واشنطن أيضاً استخدام دبلوماسية رفيعة المستوى للتوصل إلى إجماع إقليمي ودولي وراء عملية الأمم المتحدة وتقليل التدخل الخارجي غير المفيد والتنافسي في السياسة الداخلية الليبية».

وأضاف أنه وبسبب المسافة التي تفصلها عن ليبيا، وفك ارتباطها النسبي عن البلاد في الآونة الأخيرة، وعلاقاتها مع الحلفاء الأوروبيين وكذلك شركاء الخليج، فإن الولايات المتحدة هي القوة الوحيدة التي يمكن أن تفكك، بشكل جزئي على الأقل، أدوار الدول الأجنبية.

واقترح المعهد نموذجاً لإدارة محلية، وبحيث لن يكون خروجاً جذرياً بالنسبة للواقع على الأرض اليوم، أو منافيًا لرغبات العديد من الليبيين. وبدلًا من ذلك، من شأنه أن يشكل تحولًا كبيرًا في الإستراتيجية الرسمية والأفق السياسي أوالرؤية.

تأهيل الكيانات المحلية

وقال إنه لن يكون واقعيًا، وعندما يؤيد معظم الجهات الفاعلة الرئيسية في ليبيا – المسؤولين الحكوميين الحاليين، وزعماء الميليشيات الرئيسية، والتكنوقراط في الحكومة الحالية، وغيرهم من الأفراد الملتزمين بمستقبل البلد – هذا التحول في النهج.

وثم يتم التركيز على النشاط الاقتصادي والسياسي والأمني ​​الكبير في البلاد والبدء بـ 15 مدينة رئيسية. ووضع معايير لكيفية تأهيل الكيانات المحلية لتخصيص حصصها العادلة من عائدات النفط والمساعدات الدولية. ويقوم مجلس للرقابة يتألف من تكنوقراط ليبيين وخبراء أجانب بتقييم الأهلية على أساس السلوك الفعلي للجهات الفاعلة المحلية. ويكون لديهم القدرة على حرمان الميليشيات والجهات الفاعلة المحلية الأخرى بنسبة مئوية من مخصصاتهم الشهرية للأموال في حالة سوء السلوك الجسيم مثل إساءة استخدام حقوق الإنسان أوالتدخل في النشاط الاقتصادي العادي أوالسرقة أو العنف.

وقال التقرير الأميركي «إن الميليشيات واللاعبين السياسيين الليبيين لديهم في بعض الأحيان ميول قَبَلية، لكنهم يفتقرون عمومًا إلى نوع من الدوافع الإيديولوجية أوالطائفية السامة التي تزيد من سوء دورة العنف في معظم أنحاء المنطقة. إنهم مدفوعون أكثر بالمنافسة على حصتهم من ثروة الدولة، بالإضافة إلى السيطرة على الأحياء والمدن الأكثر أهمية بالنسبة لهم. والأمل هو أنه يمكن تحفيز العديد من الناس لتغيير سلوكهم نحو الأفضل».

ولفت إلى أنه يمكن أن تبدأ هذه العملية ببطء ولكن تتسارع بعد ذلك، حيث تشهد المليشيات والجهات الفاعلة الأخرى كيف تعمل الديناميكية، وتقرر عدم استبعادها من النظام الجديد. ويتم بناء المؤسسات على المستوى الوطني في يوم ما من تلك الكيانات الحضرية. وسوف تشمل، في نهاية المطاف، برلمانًا جديدًا وحرسا أو جيشًا.

الانتخابات الوطنية

وقال لكن الانتخابات الوطنية، رغم أهميتها للحفاظ على الأفق السياسي لأنه لا توجد طريقة بديلة حقيقية لإنشاء حكومة وطنية يمكن أن يراها الليبيون على نحو واسع بأنها عادلة وشرعية، فإنه لن يتم تسريعها.

ونبه إلى أن مكافحة الإرهاب ستبقى أولوية قصوى بالنسبة للولايات المتحدة وبلدان أخرى في إطار النهج الجديد. ومع ذلك، يتم متابعتها بطريقة أكثر دقة، مع معايير أكثر صرامة حول الجهات الفاعلة المحلية التي تختارها كشركاء.

وقال المعهد ولأن تهديد الإرهاب يبدو مقيدًا نسبياً، فهنالك حاجة أقل إلى إقامة علاقات غير محتملة مع ممثلين محليين يمكنهم المساعدة في مهمة مكافحة الإرهاب، ولكن على حساب محاولة إقامة دولة أكثر استقرارًا في كثير من الأحيان. وقد تكون ليبيا الآن في وضع يمكن أن يتحول فيه التوازن بين هاتين الأولويتين – أي مكافحة الإرهاب الفوري وتحقيق الاستقرار (اللذان يحتاجان إلى جهود ناجحة على المدى الطويل لمكافحة الإرهاب) – إلى شيء ما لصالح هذه الأخيرة.

ويعتقد العديد من واضعي التقرير، أن آفاق استراتيجية جديدة في ليبيا ستعزز بشكل كبير جدًا من خلال تفويض ونشر قوة أمنية خاضعة للأمم المتحدة، بافتراض طلب ذلك. وعندما يتم إرساء القوة من قبل الجهات الليبية الرئيسية.

وبالنظر إلى الشعور الوطني، ينبغي أن يكون لهذه القوة تفويض ضيق يركز على حماية أصول ومؤسسات ومواقع محددة. ولكن يجب أن تُمنح قواعد قوية للمشاركة في الدفاع عن النفس، لكي تكون فعالة.

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