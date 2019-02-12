توغل إسرائيلي محدود جنوب قطاع غزة

أفاد تقرير إخباري فلسطيني بأن عدة جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت صباح اليوم لمسافة محدودة شرق بلدة خزاعة جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن مصادر محلية أن ست جرافات عسكرية إسرائيلية توغلت عبر بوابة "السناطي" شرقي بلدة خزاعة، وبدأت بأعمال تجريف بمحاذاة الشريط الحدودي بإسناد من طائرات بدون طيار.

ولم يصدر على الفور تعقيب عن الجيش الإسرائيلي يوضح سبب التوغل.

ولقي أكثر من 250 فلسطينيا حتفهم وأصيب الآلاف خلال "مسيرات العودة" التي تشهدها المناطق الحدودية بين القطاع وإسرائيل منذ مارس الماضي.

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