افتتاح معرض لفنانة ليبية في برلين

ايوان ليبيا – وكالات :

اُفتُتح للفنانة التشكيلية الليبية تقوى أبوبرنوسة، السبت، معرض في العاصمة الألمانية برلين بعنوان «Muttergunze: out of place»، ويستمر المعرض حتى 22 فبراير الجاري.

وكتب الصحفي عبد الوهاب العالم عن المعرض قائلًا: «تضمن المعرض أربع ثيمات متباينة، هي الحب والموت والصمت وتينيري، كما جمعت الأعمال بين اللغتين الأمازيغية والعربية، في محاولة للم شتات الثقافة الليبية الضائعة كما أشارت الفنانة».

وحضر المعرض عدد من الفنانين والحقوقيين والمهتمين بالثقافة الليبية، وقالت أبوبرنوسة عن أعمالها: «يجب الاحتفال بالتنوع الثقافي في ليبيا، فهو السبيل لتحقيق السلام فيها، وهنا يأتي دور الفنانين».

وعلقت تيوا على لوحتها «تينيري»: «اللوحة لتخليد المصور محمد بن خليفة الذي قُـتل في اشتباكات طرابلس الأخيرة».

تقوى أبوبرنوسة من مواليد العام 1998 بمدينة طرابلس، ظهر الخط العربي وشغفها به في أغلب أعمالها، ويعد المصدر الفني الرئيسي بإنتاجها الفني، كرست أعمالها لتسليط الضوء على قضايا إنسانية منها الهوية واللغة والهجرة والتنوع وحرية التعبير في حالات الحرب وما بعدها.

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