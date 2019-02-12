افتتاح برنامج فولبرايت الأمريكي لفائدة الطلاب الليبيين

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أنها افتتحت مسابقة برنامج فولبرايت للطلبة الجامعيين لعام 2020-2021.

وقالت السفارة أن برنامج فولبرايت للطلبة هو “فرصة للطلاب الليبيين والمهنيين الشباب لمواصلة الدراسات العليا في الولايات المتحدة. وتشمل هذه المنحة تمويل الرسوم الدراسية وغيرها من الرسوم المطلوبة؛ وبدل شراء الكتب والأدوات، وتكاليف السفر؛ وراتب شهري للسكن والإعاشة، وكذلك خطة إضافية لتغطية مصاريف الصحة والحوادث”.

وأضافت أنّه “يمكن تقديم الطلبات في معظم مجالات الدراسة، بما في ذلك العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية والعلوم والتكنولوجيا والهندسة. غير أنّه، لا يُسمح التقديم على برامج الماجستير فيما يتعلّق بالدراسات السريرية مثل الطب والتمريض”. و”سيتاح للطلبة الليبيين، بصفتهم مشاركين في برنامج فولبرايت، الفرصة لتجربة الحياة في الولايات المتحدة وتعريف الأمريكيين بما تزخر به ليبيا من ثقافة وتقاليد فريدة”.

وأشارت السفارة إلى أنه “سيتم اختيار المشاركين في البرنامج من خلال مسابقة مفتوحة تستند إلى الجدارة، والأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب مثل القدرات القيادية والتميز الأكاديمي والقدرة على التكيف مع الحياة في الولايات المتحدة”.

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