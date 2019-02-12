جرح 12 شخصا في تصادم عربتي قطار في إحدى ضواحي باريس

باريس-العنوان

جرح 12 شخصا أحدهم جروحه خطيرة في تصادم نادر بين عربتي قطار في إحدى ضواحي جنوب غرب باريس مساء الإثنين، وفقا لجهاز الإطفاء.

ولم يتضح بعد سبب الحادث الذي وقع بين العربتين في إيسي-لي-مولينو.

وقال المتحدث باسم شركة النقل في باريس آر.إيه.تي.بي إن “العربتين اصطدمتا وكان على متنيهما ركاب. يبدو أن العربة الأمامية كانت متوقفة وارتطمت بها العربة الأخرى من الجهة الخلفية” مما تسبب في خروج القطار الأمامي عن مساره.

وبعد الانتهاء من عملية الانقاذ قال متحدث باسم جهاز الإطفاء إن أحد المصابين في حالة حرجة، فيما 11 آخرين اصيبوا بجروح أقل خطورة.

والحوادث نادرة جدا على خط القطار المزدحم في ضواحي باريس والذي افتتح قبل عقدين.

المصدر-وكالات

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