دراكسلر: نملك اللاعبين القادرين على إيقاف بوجبا

الفريق الباريسي يحل ضيفا على يونايتد في ملعب أولد ترافورد اليوم الثلاثاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبوجبا واصل تقديم أدائه الرائع مع الشياطين الحمر مؤخرا بتسجيله هدفين في انتصار فريقه الثلاثي على فولام بالجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال دراكسلر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: “يملكون العديد من اللاعبين العظماء في يونايتد خاصة في وسط الملعب، بوجبا وماتيتش سيكونان عاملا حاسما في اللقاء”.

واستدرك “لكننا نمتلك الكثير من الجودة، وتمكنا من إيقاف بوجبا أحيانا في المباريات بين ألمانيا وفرنسا. سنرى ما بإمكانه فعله، هو قادر على فعل كل شيء ولكننا نملك اللاعبين القادرين على إيقافه”.

والدولي الألماني يبدو أنه يعول كثيرا على زميله أنخيل دي ماريا في ظل غياب الثنائي إدينسون كافاني ونيمار دا سيلفا.

وأوضح “كنت أسأله عن شيء عن مانشستر يونايتد ولكني لن أخبركم بما قاله، لم يكن شيئا سيئا. سوف نحتاج إليه مع غياب كافاني ونيمار، وآمل أن يؤدي جيدا”.

وتابع حديثه “حقيقة لا أعلم المركز الذي سألعب فيه ولكن أرتاح في العديد من المراكز، بالطبع لست من نوعية نيمار. سنفتقده، وسأحاول تقديم أداء جيد”.

وأتم “نتوقع أن يلعب يونايتد بأسلوبه المعتاد مؤخرا، ولكنه ليس لقاء حياة أو موت مازال هناك لقاء عودة”.

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