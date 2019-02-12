تقرير – توتنام مهتم بضم ستوريدج

وقال التقرير إن توتنام يرغب في أن يكون ستوريدج احتياطيا لهاري كين بعد فشل فينسنت يانسن في إثبات نفسه مع الفريق منذ انضمامه إلى صفوفه في صيف 2016.

وانضم ستوريدج صاحب الـ29 إلى ليفربول قادما من تشيلسي في يناير 2013 بمبلغ 15 مليون يورو.

وخرج ستوريدج معارا من ليفربول في يناير 2018 حتى نهاية الموسم إلى وست بروميتش.

وشارك المهاجم الإنجليزي خلال الموسم الجاري في 20 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفا.

ولعب ستوريدج بقميص ليفربول في 153 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 68 هدفا ونصع 25 آخرين.

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