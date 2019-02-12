ورحل بطل تصدي القرن.. وفاة الحارس الأسطوري بانكس

بانكس الذي توج بكأس العالم 1966 رفقة الأسود الثلاثة، حرس عرين أندية تشيسترفيلد ليستر سيتي وستوك سيتي، والأخير أصدر بيانا أعرب فيه عن حزنه الكبير.

وقال ستوك: “إنه لحزن عظيم أن نعلن رحيل بانكس بسلام في الليل. حزناء لفقدانه ولكن لدينا العديد من الذكريات السعيدة معه، ولا يمكن أن نكون فخورين به أكثر من ذلك”.

وأضاف “نطلب منكم احترام خصوصية عائلة بانكس في هذا التوقيت”.

بانكس كان بطلا لمشهد شهير في مونديال 1970 عندما قدم تصديا إعجازيا أمام رأسية الأسطورة البرازيلية بيليه، فيما أُطلق عليه بالإعلام “تصدي القرن”.

:

تعرف على أهم أرقام الدوري الإسباني تاريخيًا في الذكرى التسعين لانطلاقه

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا