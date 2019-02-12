ألمانيا تحظر مؤسستين إعلاميتين تابعتين لحزب العمال الكردستاني

برلين-العنوان

حظرت السلطات الألمانية مؤسستين إعلاميتين قالت إنهما على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي وتركيا منظمة إرهابية، وذلك بعد مداهمتهما في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.

وقالت وزارة الداخلية إن الشرطة فتشت داري نشر (ميزوبوتاميا) و(مير ملتيميديا) في ولايتي نورد راين فستفاليا وسكسونيا السفلى بغرب ألمانيا حيث صادرت مواد كانت داخلهما.

وقال هورست زيهوفر وزير الداخلية “بما أن حزب العمال الكردستاني لا يزال نشطا رغم حظره في ألمانيا، فإن من الضروري كبحه ودعم نظامنا القانوني”.

وقالت الوزارة إن أرباح المؤسستين تصل فقط إلى حزب العمال الكردستاني وتعزز قدراته في ألمانيا، مضيفة أنهما “تتستران” بالعمل كداري نشر.

ويؤيد حزب العمال الكردستاني 14500 شخص مما يجعله أكبر منظمة أجنبية راديكالية في ألمانيا التي تعد قاعدة لتجنيد الأعضاء وإعادة التمويل. ويقيم في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين شخص من أصل تركي كثيرون منهم أكراد.

المصدر-وكالات

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