البحرين تقدم مذكرة رسمية لتايلاند بشأن اللاعب حكيم العريبي

قدمت وزارة الخارجية البحرينية مذكرة رسمية إلى مملكة تايلاند تتضمن موقف مملكة البحرين بشأن قضية المدعو حكيم العريبي بعد توقف الإجراءات القانونية ضده في مملكة تايلاند، مؤكدة في هذا السياق، أن مملكة البحرين كانت سباقة في تحقيق مبادئ المحاكمات العادلة وفقًا للقواعد الدولية والنصوص الدستورية والتشريعات الوطنية وأن إجراءات استرداد العريبي كان قد ترتب عليها حبسه في مملكة تايلاند، في ضوء ما كانت قد قامت به السلطات المختصة في مملكة البحرين من إطلاق سراح المذكور والسماح له بالمشاركة في المسابقات الرياضية حتى إنتهاء إجراءات محاكمته.

وأعربت الخارجية البحرينية عن ثقتها في استقلالية ونزاهة القضاء في مملكة تايلاند الصديقة وفقا للمبادئ المتعارف عليها إقليميًا ودوليًا بما يخدم المقصد السامي المتفق عليه بين البلدين الصديقين في تحقيق العدالة، فإنها تؤكد أنه وبعد التشاور بين السلطات المختصة، فإن مملكة البحرين ستتخذ كافة التدابير القانونية ضد العريبي، وذلك انطلاقًا من حقها السيادي في محاكمة المذكور، حيث لا يزال حكم الإدانة الصادر ضده من المحكمة قائمًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا