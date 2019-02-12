سفير اليابان بالقاهرة: الموارد البشرية هى أهم الموارد فى مصر

أكد سفير اليابان بالقاهرة، ماساكى نوكى، أن الموارد البشرية هى أهم الموارد فى مصر، كما هو الحال فى اليابان وتنميتها هى إحدى النقاط التى سوف يتم مناقشتها فى قمة (مجموعة العشرين) فى يوليو المقبل، و(التيكاد) فى أغسطس المقبل.

جاء ذلك فى كلمته، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة التى نظمتها الجامعة اليابانية بالقاهرة، بالاشتراك مع منظمة صناعية يابانية، عن أسلوب الإدارة اليابانى فى المصانع (كايزن)، وهو نظام فريد فى العالم، وذلك بحضور ممثل هيئة التعاون الدول (جايكا) يوشوفومى اومورا، وعدد من رؤساء، ومندوب من وزارة الاستثمار، ومندوب من اتحاد الصناعات، وذلك للتعرف على الأسلوب اليابانى فى إدارة المصانع منهم.

وقال السفير، إن الكايزن تعنى التحسين من أجل زيادة الإنتاجية، مضيفا، فوجىء العديد من المصريين أن الأطفال فى المدارس المصرية – اليابانية يقومون بتنظيف الفصول، وهذا يتم فى اليابان أيضا.

وتابع، فى المدارس المصرية – اليابانية، يتم تنظيم عمل مشترك للأطفال مثل تحديد شعار للفصل، مضيفا، فى الكايزن يتم تنظيم دورة الجودة باستثناء موضوع واحد وهو الإنتاجية.

وأكد السفير، أن كل عضو فى الكايزن لا يتلقى الأوامر، ولكن يأخذ المبادرة من نفسه، مؤكداً، أن هذا المنهج هو أفضل طريقة. وقال: هناك أمثلة ناجحة للكايزن، منذ ٨ سنوات قمت بزيارة إحدى الشركات الكبرى كان المصنع نظيف وأماكن العمل منظمة بشكل منطقى حسب مراحل التصنيع مثل اليابان تماما. وأشار، إلى أنه بعد تعدد الأسلوب اليابانى تم إنشاء وحدات الكايزن، وقام القادة المحليون فى اليابان بتعميمه. ودعا السفير، الجميع إلى المشاركة الحيوية فى الكايزن وقال: إذا اقتنعتوا أن الكايزن مفيد اجعلوه جزءًا من حياتكم.

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